Coronagevallen schoppen voorbereidingen nieuw seizoen ADO in de war

Corona zorgt ervoor dat de voorbereiding van veel betaald voetbalclubs, waaronder ADO Den Haag, stroef verloopt. Meerdere spelers zijn positief getest en zaterdag werd de oefenwedstrijd tegen NAC om die reden afgelast, meldt mediapartner Omroep West . Waarschijnlijk wordt er een extra wedstrijd aan de voorbereiding toegevoegd om op 13 september zo goed mogelijk aan de start te verschijnen. Dan begint de eredivisie met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

Het eerste oefenduel van ADO, op 31 juli, tegen MVV vond plaats onder tropische omstandigheden. Het was voor veel spelers weer even wennen, aangezien het de eerste wedstrijd in maanden betrof. Ook werd er -gebruikelijk aan het begin van de voorbereiding- veel gerouleerd.

Het tweede oefenduel, een week later, werd opgeschrikt door een positieve test in de selectie. De desbetreffende speler werd uit de selectie gehaald en in thuisquarantaine geplaatst. Uit voorzorg bleef ook Michiel Kramer, één van de weinige spitsen in de selectie, met gezondheidsklachten thuis.

Sneltesten

De derde wedstrijd van de voorbereiding was tegen NAC, een topclub uit de eerste divisie. De wedstrijd zou voor trainer Aleksandar Rankovic een testcase zijn waarin hij meer richting zijn basisteam van zondag 13 september zou toewerken. De stekker werd uit het duel getrokken toen bleek dat opnieuw drie ADO-spelers positief getest had.

In de eredivisie wordt komend seizoen een wedstrijd afgelast als acht spelers of meer positief testen op het coronavirus. ADO zou net als andere voetbalclubs graag sneltesten zien, zodat meteen bekend is hoe de vlag ervoor hangt. Op de burelen begrijpen ze dat een voetbalclub minder belangrijk is dan een medische instelling en ze dus niet worden voorgetrokken als het om sneltesten gaat.

Vitesse en AZ

Met nog drie weken tot de start van de competitie heeft ADO nog twee oefenwedstrijden op het programma. Dat zijn de duels in eigen huis tegen Vitesse en AZ. De Haagse club moet er niet aan denken dat het coronavirus wellicht weer roet in het eten gooit.

Het eerste weekend van september, dat nu nog leeg is in de agenda van ADO, zal hoe dan ook ingekleurd worden met een extra wedstrijd. Of Rankovic zaterdag tegen Vitesse een beroep kan doen op de positief geteste spelers is nog maar de vraag.

Toeschouwers

Tijdens de twee oefenwedstrijden worden toeschouwers in het Cars Jeans-stadion toegelaten. De fans moeten zich aan enkele basisregels houden, waaronder anderhalve meter afstand van elkaar houden. Hierdoor is het mogelijk om ongeveer 15 tot 20 procent van de capaciteit van het stadion te gebruiken voor de supporters.

Tijdens de oefenwedstrijden tegen Vitesse en AZ mogen daardoor gedeeltelijk Haagse supporters aanwezig zijn. ADO Den Haag heeft het zo vormgegeven dat alle seizoenskaarthouders één van de twee wedstrijden kunnen bezoeken.