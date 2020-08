Gemeentearchief verzamelt coronaherinneringen

De Haagse Harry spandoeken van ADO supporters, foto’s van uitgestorven straten of een coronadagboek van een gewone Hagenaar. Het Gemeentearchief verzamelt de herinneringen aan de coronaperiode in onze stad en heeft daarvoor de hulp van de inwoners nodig.

“Na vijf maanden coronamaatregelen begint het soms al bijna als normaal te voelen. Toch is het zeker geen normale tijd”, schrijft het Gemeentearchief. “Toekomstige generaties zullen met verbazing kijken naar foto’s van mensen met mondkapjes in de Haagse trams. Net zoals de jongeren van nu zich niets kunnen voorstellen bij op de snelweg rolschaatsende kinderen op een autoloze zondag.”

Onderzoek naar coronaperiode

Om de herinneringen ook voor de toekomst te bewaren roept het Gemeentearchief Hagenaars op om hun herinneringen in te sturen. Bovendien helpt het toekomstig onderzoek van wetenschappers naar het gedrag van Hagenaars tijdens de coronaperiode.

“Den Haag is een grote stad, waarin ontzettend veel gebeurt. Als Haags Gemeentearchief kunnen we niet alles overzien. We zijn op zoek naar suggesties voor websites en social mediakanalen, die door ons gearchiveerd zouden moeten worden”, aldus het Gemeentearchief.

“Alles kan interessant zijn”

Volgens het Gemeentearchief kan alles wat iets met Den Haag te maken heeft en bedoeld is voor een groter publiek interessant zijn. Zelf noemen ze als voorbeelden een huisartsenpraktijk die veel gecommuniceerd heeft over de maatregelen, een buurtbewoner die de lege of juist drukke straten heeft vastgelegd, een (bekende) Hagenaar die op een unieke wijze een coronadagboek bijhoudt of een theatergezelschap die een voorstelling voor de thuiszitters gaf. “Alles kan interessant zijn.”