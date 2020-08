Introductieweek studenten aangepast door corona: “Maar iedereen is er vol enthousiasme bij”

De HOPweek, de introductieweek voor nieuwe studenten aan de Haagse faculteit van de Universiteit Leiden, is in volle gang. Even leek het er vorige week op dat het kabinet tijdens een persconferentie bekend zou maken dat de introductieweken voor studenten niet plaats mochten vinden, maar tot grote opluchting van van de organisatie kunnen de geplande activiteiten deze week toch doorgang vinden. Al is dat wel anders dan normaal.

“Een introductieweek kan echt het ijs breken en is een week waar je mooie vriendschappen aan over kunt houden. Nieuwe stadsgenoten ontmoeten en de stad ontdekken is ook dit jaar, weliswaar in aangepaste vorm, het doel”, vertelt Jens Opdam van Hopweek in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Programma omgegooid

“We hadden gehoopt alle studenten vijf mooie dagen te geven, maar het programma is helemaal omgegooid. Alle activiteiten van de maandag verliepen via een livestream. Elke deelnemer zal één dag ook fysieke activiteiten volgen, bestaande uit een faculteitsbezoek, een lunch en een tour door de stad”, zegt Opdam. De organisatie merkt dat de livestreams goed ontvangen worden. “Bij de digitale opening van de week waren ruim duizend deelnemers aanwezig. Iedereen heeft de hele zomer binnen gezeten en is er vol enthousiasme bij”, aldus Opdam.

De organisatie van Hopweek hoopt op een later moment een inhaaleditie van de introductieweek te kunnen organiseren. “We zijn daar wel over in gesprek met de universiteit. De informatie komt nu wel over maar de feestjes zijn toch wel een hoogtepunt van de week normaal gesproken”. Toch staat Opdam er voor open om in de toekomst meer activiteiten via livestreams te laten plaatsvinden. “We kunnen dit jaar wel meer activiteiten op keuze baseren. Zo hadden we vandaag een livestream bij een ambassade. Normaal zijn de ambassadeurs te druk om de deelnemers fysiek te ontvangen, maar nu was dat met een livestream en Q&A een hartstikke leuke activiteit.”

Foto: Oseveno