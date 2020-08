HTM gaat meer buiten de spits rijden en minder tijdens de spits

Vervoersbedrijf HTM laat meer trams en bussen rijden buiten de spitsuren en minder trams en bussen tijdens de spits. De aanpassing van de dienstregeling is doorgevoerd vanwege het veranderde reisgedrag van mensen door de coronacrisis. Meer mensen reizen namelijk buiten de spits, zo constateert de HTM.

Volgens de HTM komen studenten en scholieren door de aanpassing van de dienstregeling niet in overvolle trams of bussen terecht. Samen met de MRDH en de onderwijsinstellingen in het hoger en middelbaar onderwijs heeft de HTM namelijk afspraken gemaakt over de afstemming van het openbaar vervoer op de college- en schooltijden.

Unieke aanpassing

Een bijkomend voordeel van het aanpassen van de dienstregeling is dat de HTM in totaal over de hele dag meer reizigers kan vervoeren. “Het is voor ons uniek dat wij de dienstregeling voor het tweede deel van dit jaar zo ingrijpend hebben aangepast. Het zorgt ervoor dat we in deze bijzondere omstandigheden iedereen de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van het openbaar vervoer”, aldus directeur van HTM Gerard Boot.

De gewijzigde dienstregeling gaat in op 31 augustus en zal in ieder geval drie maanden duren. In december wordt het verloop er van geëvalueerd.

Foto: HTM