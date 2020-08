Marcel Verreck: “In het hulpvaardige Duindorp zetten ze al ruim vóór de brand alle brandkranen open”

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag FM, bij het Indisch Monument.

“In Duindorp worden de inwoners door kwaadwillende politici vaak neergezet als luie asocialen, maar dat is natuurlijk grote onzin. Of het nou vreugdevuurtijd in december is of hartje zomer, de Duindorpse jeugd is permanent actief. En er is nóg een positieve ontwikkeling: vroeger werden hulpdiensten in deze authentieke wijk nog wel eens tegengewerkt, maar dat is inmiddels totaal omgekeerd. Om bijvoorbeeld de brandweer te helpen, worden in Duindorp al ruim vóór de brand alle brandkranen opengezet”, aldus de Haagse columnist.