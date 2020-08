Negatief zwemadvies voor bijna gehele kust: kans op maag- en darmklachten

Er geldt een negatief zwemadvies voor het Noorder- en Zuiderstrand. Doordat er maandagavond afvalwater ongezuiverd in zee is geloosd is er een grote kans op maag en darmklachten.

Het lozen van ongezuiverd afvalwater in de zee was nodig omdat de waterzuivering Houtrust door de grote stroomstoring was uitgevallen. Toen het gemaal weer gebruikt kon worden is besloten om een grote hoeveelheid afvalwater ongezuiverd in zee te lozen.

Het negatieve advies geldt voor het Noorderstrand tot en met het Zwarte Pad en voor het Zuiderstrand. De waterkwaliteit bij Kijkduin is volgens de gegevens wel voldoende om te zwemmen. Het is onduidelijk tot wanneer het negatieve zwemadvies blijft gelden.