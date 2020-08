Nieuwe maatregelen verwacht tijden coronapersconferentie

Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge houden vanavond een nieuwe persconferentie over het coronavirus. Tijdens de persconferentie worden nieuwe maatregelen verwacht met betrekking tot het coronavirus.

Maandagavond zei De Jonge al dat er nieuwe maatregelen gaan komen. Welke dat precies zijn is nog niet bekend. Mogelijk wordt de duur van de quarantainetijd verkort van veertien naar tien dagen.

Mondkapjesplicht

Wat de nieuwe maatregelen voor Den Haag betekenen is ook nog niet bekend. Vooralsnog is burgemeester Jan van Zanen niet van plan om net als Rotterdam en Amsterdam de mondkapjesplicht op straat in te voeren. Wel riep de gemeente Den Haag maandag jongeren op zich te laten testen.

Den Haag FM zendt de persconferentie live uit op Den Haag TV.