Haagse Noa doorbreekt taboe rond abortus

Uit onderzoek van het Humanistisch Verbond blijkt dat 65% van de vrouwen die een abortus hebben ondergaan, of iemand kennen die dit heeft ondergaan, hier niet over praten. De Haagse Noa van der Kaay was een van hen, maar besloot hier na het zien van een manifest van het Humanistisch Verbond verandering in te brengen en zich in te zetten voor het doorbreken van het taboe rondom abortus. “Ik zag het manifest op Instagram voorbij komen en toen dacht ik: dit is precies waarom ik het zo moeilijk vond om hier mee om te gaan. Het delen van mijn verhaal ging heel impulsief. Ik deel vaker dingen op Instagram om mensen zich meer te laten uitspreken. Ik wilde dit onderwerp eerst algemeen onder de aandacht brengen maar dacht toen: ik ga mijn verhaal recht uit mijn hart delen”, vertelt Noa in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Tekst gaat verder onder de foto.

https://www.instagram.com/p/CDyLTaTgB43/?utm_source=ig_web_copy_link

Reacties

Na het delen van haar verhaal gooide Noa haar telefoon in de hoek uit angst voor de reacties. Dat bleek gelukkig niet nodig. “Ik was bang om allerlei negatieve berichten te krijgen, maar ik kreeg juist alleen maar hele mooie, lieve reacties. In de media lees je toch vooral dat mensen tegen abortus zijn of hier tegen demonstreren, maar hier uit bleek juist dat mensen er wel voor open stonden. Die kant is vaak niet zichtbaar en daarom dacht ik: nu laat ik het wel zien”, vertelt Noa. “Ik voel me echt gesteund door alle reacties die op mijn bericht kwamen. Vroeger nam ik negatieve reacties vaak persoonlijk, maar nu leg ik mijn keuze liever uit en sta ik achter mijn keuze. Door mijn verhaal te delen weet ik dat er nog meer mensen achter mij staan”.

Blijven praten

Noa’s verhaal werd opgepakt door Linda.nl en sindsdien krijgt ze veel berichten met verhalen en vragen van jonge meiden. Ze hoopt dat het delen van haar verhaal zal bijdragen aan meer openheid over abortus. Noa: “Ik ben nog zoekende over de juiste aanpak maar voor nu probeer ik in elk geval openheid te creëren op mijn Instagramaccount. Ik denk dat het goed is als er open over gesproken kan worden zonder het er te dik bovenop te leggen. We moeten er gewoon over blijven praten”.

Luister hier naar het gesprek met Noa van der Kaay.