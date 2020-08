Negatief zwemadvies ingetrokken

Meer in

Er kan weer gezwommen worden bij de kust van Scheveningen en Duindorp. Het negatieve zwemadvies voor het Noorderstrand, het Zuiderstrand en het Zwarte Pad is woensdagochtend ingetrokken. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Het negatieve zwemadvies werd uit voorzorg ingesteld nadat er maandagavond negen uur lang ongezuiverd rioolwater in zee was geloosd. Dit moest gebeuren omdat het gemaal van waterzuivering Houtrust uitviel door de grote stroomstoring die de stad maandag trof. De gemeente waarschuwde dat zwemmen in zee op dat moment maag- en darmklachten kon opleveren.

“Het was niet puur afvalwater, maar al verdund”, zegt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Delfland tegen Omroep West. “Onder meer doordat andere gemalen extra water afvoerden op het oppervlaktewater en vanwege het regenwater van maandagavond.”

Bemonsteren

Rijkswaterstaat heeft dinsdag het zeewater op deze locaties bemonsterd op E. coli en intestinale enterococcen. Op basis van dit onderzoek werd woensdagochtend besloten het negatieve zwemadvies weer in te trekken.

Het Hoogheemraadschap mat dinsdag zelf ook al geen verontrustende waarden in het oppervlaktewater. “De zuurstofconcentraties in het water zijn goed, de geur en kleur van het water ook en wij zien ook geen dode vissen.”