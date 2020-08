Nog drie verdachten van Schilderswijkrellen vast

Er zitten nog drie verdachten vast na de rellen in de Schilderswijk van afgelopen week. Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) desgevraagd weten aan mediapartner Omroep West. In totaal hield de politie ongeveer zestig mensen aan.

De drie die nog vastzitten, zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris, die hun voorlopige hechtenis heeft verlengd. Eén van hen wordt verdacht van openlijk geweld en verzet bij zijn aanhouding. Een tweede zou aanwijzingen van de politie niet hebben opgevolgd en een agent hebben geslagen en beledigd. De derde verdachte is aangehouden voor het beledigen van een agent. Daarna bleek dat hij nog werd gezocht voor een diefstal met geweld, zegt het OM. Hij is voor dat feit voorgeleid en langer vastgezet.

Brandkranen

De ongeregeldheden in de wijk begonnen woensdagavond. Relschoppers draaiden brandkranen open, gooiden met stenen en vuurwerk en vernielden auto’s en straatmeubilair. De Mobiele Eenheid moest worden ingezet om de rust terug te laten keren. Er werden vier mensen aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen riep op de rust te bewaren en het verstand te gebruiken.

Gebiedsverboden

Ook donderdag- en vrijdagavond waren er rellen in de wijk en stelde de burgemeester een noodbevel in. Het Haagse Hopje aan het Jacob van Campenplein, waar kinderen sport- en spelattributen kunnen lenen, werd in brand gestoken. In totaal zijn er die twee dagen ruim vijftig mensen aangehouden. Het Openbaar Ministerie gaf de meeste van hen een gebiedsverbod, waardoor ze zich voorlopig niet meer mogen vertonen in de wijk. Partijen in de Haagse gemeenteraad zijn de onrust zat en willen ‘onorthodoxe maatregelen’.

Zaterdag keerde de rust terug in de wijk. Wel werden er toen drie mensen aangehouden: twee voor belediging van agenten en één voor de heling van een scooter. Omdat het de politie duidelijk was geworden dat de jongeren vooral met scooters of bromfietsen naar de wijk kwamen om overlast te veroorzaken, hielden agenten bromfietscontroles in het centrum en omgeving. Er werden 40 bekeuringen geschreven voor onder meer snelheid, rijden zonder rijbewijs, onnodig claxonneren en het niet tonen van een rijbewijs. Ook zijn er scooters in beslag genomen.