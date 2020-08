STRAATVRAAG: Waar komen de rellen in de Schilderswijk vandaan?

Avonden lang was het afgelopen week onrustig in de Schilderswijk. Wat begon met brandkranen opendraaien, eindigde met zwaar vuurwerk en stenen gooien in de richting van de politie.

Waar komen deze rellen ineens vandaan?