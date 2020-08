ADO Den Haag legt Vicente Besuijen voor drie jaar vast

ADO Den Haag heeft zich versterkt met Vicente Andrés Felipe Federico Besuijen, kortweg Vicente Besuijen. De aanvaller was de afgelopen week op proef en liet een sterke indruk achter. Hij tekent een contract tot de zomer van 2023 en komt transfervrij over van AS Roma. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Besuijen, geboren in Bogota, beschikt over de Colombiaanse en Nederlandse nationaliteit en voetbalde de meeste wedstrijden als rechtsbuiten. Hij speelde meerdere wedstrijden in diverse jeugdteams van het Nederlands elftal.

De 19-jarige Besuijen komt transfervrij over van AS Roma, waar hij sinds 2017 speelde. De Italiaanse club pikte hem op uit de jeugd van FC Volendam. Eerder speelde hij ook in de jeugd van Ajax en de amateurs Pancratius uit Badhoevedorp.