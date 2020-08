Bewonersmars tegen Schilderswijkrellen moet ‘positieve energie uit de wijk mobiliseren’

Bewoners van de Schilderswijk organiseren donderdagavond een protestmars tegen de rellen die vorige week in de wijk plaatsvonden. De alliantie voor Schilderswijk, een netwerk bestaand uit de ondernemersvereniging, vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties en actieve bewoners, ziet de mars als het beginpunt van hun initiatief om herhaling van de rellen te voorkomen.

De ongeregeldheden in de Schilderswijk begonnen op woensdagavond 12 augustus toen relschoppers brandkranen opendraaiden, met stenen en vuurwerk gooiden en auto’s en straatmeubilair vernielden. Hoewel burgemeester Jan van Zanen opriep om de rust te bewaren gingen de rellen in de avonden daarna door. Zo werd onder meer het Haagse Hopje aan het Jacob van Campenplein, waar kinderen sport- en spelattributen kunnen lenen, in brand gestoken. Pas zaterdag keerde de rust terug in de wijk.

Mes in de rug

De alliantie voor Schilderswijk ziet de rellen als mes in de rug voor alle inspanning van gemeenteambtenaren, politie en andere organisaties om de wijk meer kracht en uitstraling te geven. “Wij hebben de rellen ervaren als een daad van verraad bedoeld om alle onze inspanningen te vernietigen. Daarom zijn wij boos en tegelijkertijd vastberaden om alles in het werk te stellen om verder aan de onze wijk te bouwen”, aldus de alliantie.

Het netwerk van ondernemers, vrijwilligers, welzijnsorganisaties en actieve bewoners roept iedereen in de Schilderswijk op om mee te werken: “We gaan alle positieve krachten in de wijk uitnodigen en aanspreken op hun bijdrage aan de oplossing. Dat geldt in het bijzonder voor de jeugd. Wij geven ze een stem en verantwoordelijkheid.”

Volgens de initiatiefnemers moet de mars de Haagse kracht en positieve energie uit de wijk mobiliseren. Ze roepen deelnemers van de optocht op om in het wit te komen.