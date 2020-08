Veel politie op de been in binnenstad voor demonstratie tegen coronaspoedwet

Extinction Rebellion voert actie voor Oeigoeren op de Koekamp

De actiegroep Extinction Rebellion komt vandaag opnieuw in actie op de Koekamp. Vanaf 14.00 uur staat er een protest gepland tegen de culturele genocide in China. “De Oeigoerse bevolking wordt hier opgehokt en uitgebuit in werkkampen. We werken vandaag samen met de East-Turkestan Organisation Alliance om deze gruweldaden onder de aandracht te brengen. Het gaat vooral om uitbuiting in de kledingindustrie”, vertelt Robin Bruisje van Extinction Rebellion in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Tijdens de actie zullen er toespraken gehouden worden in het Nederlands, Engels en Oeigoers. “We willen de stemmen laten spreken van mensen die hun familie al jaren kwijt zijn. Naast de dwangarbeid worden ook de gebieden waar Oeigoeren wonen in de gaten gehouden. Dat gebeurt zelfs in Nederland, waar Oeigoeren worden benaderd door de Chinese overheid om informant te worden”, zegt Robin. Ahmedjan, woordvoerder van de East-Turkestan Organisation Alliance legt uit waarom er in Nederland gedemonstreerd moet worden: “In China is het onmogelijk om over deze zaak te demonstreren, daarom moeten we het hier doen. Deze gruweldaden moeten gestopt worden”.

Na afloop van de actie zal een kleine delegatie zich voor de Chinese ambassade verzamelen voor toespraken en om een petitie aan te bieden. Extinction Rebellion nodigt iedereen uit die geïnteresseerd is om vanmiddag naar de Koekamp te komen. “We houden anderhalve meter afstand en dragen mondkapjes. Voor iedereen die er niet bij kan zijn streamen we de toespraken ook via een livestream op Instagram”.

Luister hier naar het gesprek met Robin Bruisje op Den Haag FM.