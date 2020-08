Lawaaifietstocht in de Weimarstraat tegen verloedering

Buurtbewoners van de Weimarstraat organiseren begin september een lawaaifietstocht tegen de onveilige situatie in de straat. Op deze manier wil de bewonersorganisatie Wij Weimar op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van de Weimarstraat.

De Weimarstraat wordt al jaren geteisterd door geweldsincidenten en verloedering. Het gaat met name om het deel tussen de Beeklaan en de Valkenboslaan. Volgens de bewoners komt dat vooral door de vele coffeeshops. “Normaal op je fiets rijden of veilig oversteken is er niet bij vanwege de vele auto’s die een blowtje komen halen”, aldus de bewoners die verloedering verder wijden aan de louche praktijken en de verkamering in de straat.

Het zoveelste geweldsincident van begin juli was voor veel bewoners de reden om in actie te komen. Er volgde al een demonstratie en meer (nieuwe) bewoners sloten zich aan bij de bewonersorganisatie Wij Weimar. De eerste actie van het vernieuwde bewonerscomité om de straat terug te claimen is de lawaaifietstocht.

Toeters en bellen

Tijdens de optocht fietsen de bewoners vanaf het Regentesseplein naar het pand van Wij Weimar. Deelnemers wordt gevraagd hun fiets mooi en lawaaiig te maken. “Denk aan een fietssirene, lege blikjes achter je fiets, toeters en bellen of kleppers tussen je spaken. Ook spandoeken zijn welkom”, aldus de initiatiefnemers. Er is een prijs voor de mooist versierde lawaaifiets.

WOB-verzoek

Eerder deze week werd bekend dat andere bewoners van de Weimarstraat een WOB-verzoek hebben ingediend naar de handhaving en controle op de coffeeshops in de wijk. Het verzoek op openbare informatie van de driehoek gemeente, Openbaar Ministerie en politie komt van Stichting MafuganovaValkenbosch, dat samenwerkt met meerdere buurtinitiatieven in Regentesse- Valkenboskwartier.

Eerder maakte Den Haag FM onderstaande reportage over de problemen in de Weimarstraat.