Scheveningse Roos Padmos vindt plannen stadsbestuur tegen overlast nog ‘te vaag’

De Scheveningse Roos Padmos vindt de plannen van het stadsbestuur tegen de overlast op Scheveningen nog ‘te vaag’. Burgemeester Jan van Zanen schreef in een brief aan de gemeenteraad onder meer te willen kijken naar één strandorganisatie om chaotische toestanden zoals tijdens de tropische dagen van 8 en 9 augustus te voorkomen.

Padmos ziet de aangekondigde plannen van het stadsbestuur als een druppel op een gloeiende plaat. “Ik zou heel graag concrete plannen willen. Dus, wat doen we met overlastgevers, de parkeerdrukte en de parkeerchaos? We moeten vooruitkijken. Handhaving is in mijn ogen een laatste maatregel”, aldus Padmos op Den Haag FM. Ze spreekt donderdagmiddag in bij de vergadering van de commissie Bestuur.

Ongekend druk

Het is deze zomer alles behalve rustig op Scheveningen. Bij de Pier werd vorige week maandag een 19-jarige Rotterdammer neergestoken na een vechtpartij tussen twee drillrapgroepen. Het weekend daarvoor was het ongekend druk bij de badplaats. Verkeersregelaars werden lastig gevallen en bezoekers parkeerden hun auto’s op stoepen, bij inritten en in bermen. Verder bleven mensen in een tent op het strand overnachten.

Hoewel de gemeente samen met de politie meerdere maatregelen nam en de handhaving uitbreidde kregen zij de overlast niet onder controle. In de brief van de burgemeester verklaarde het stadsbestuur ‘aan de grenzen van hun capaciteit en mogelijkheden te zitten’. Naast het instellen van één strandorganisatie wil de gemeente nu dat bezoekers hun auto al ruim voor Scheveningen in een garage parkeren en dan verder rijden met het openbaar vervoer of deelscooter.

Demonstratie

Eerder nam Padmos het initiatief voor een vrouwenprotest om aandacht te vragen voor de overlast die vrouwen en jonge meiden ervaren rondom de boulevard op Scheveningen. Daar kwamen toen honderden mensen op af. Omdat het voor de bewoners van Scheveningen nog steeds ‘code rood’ is organiseren ze vrijdag 28 augustus weer een demonstratie. “Er zijn al zes honderd flyers en meerdere vlaggen uitgedeeld”, zegt Padmos. Tijdens de demonstratie hoopt ze dat er heel veel mensen komen om samen naar de Pier te lopen. “De boulevard is ook van Scheveningen dorp en de ondernemers. Niet alleen van raddraaiers.”

