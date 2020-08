Spel van 300 vierkante meter moet kinderen milieubewuster maken

Er wordt druk geverfd op de Scheveningse boulevard. Bij het TrashUre Hunt dorp aan de kop van de Keizerstraat kan straks een milieu spel gespeeld worden.

‘Het is de bedoeling dat ze de weg van het zwerfafval nalopen en zorgen dat het zwerfafval niet in zee terecht komt, vertelt Leo Heusdens van Street Art Project. Hij coördineert de TrasHure Hunt Adventure Game. ‘En daarmee willen we bewustwording creëren dat afval niet overal en nergens naar toe gaat, maar dat het in de prullenbak thuishoort’.

TrashUre Hunt brengt milieuproblemen op een toegankelijke en effectieve manier onder de aandacht van het publiek. Dit doen ze door middel van een een spelvorm, waar kinderen en ook volwassenen op zwerfvuil jagen.

Volgens Leo hebben de kinderen woensdag veel plezier bij het schilderen. “Ze hebben nu vooral geleerd om binnen de lijntjes te schilderen”, lacht hij. Het spel wordt in tien dagen geschilderd. En daarbij heeft Leo veel hulp bij nodig. Leo: ‘Iedereen mag hier aan meedoen, het is voor alle Hagenezen. Dus kom langs, we hebben jullie hulp nodig. Het is een grote schildering’.

Tot en met vrijdag 28 augustus kan er geschilderd worden. Aanmelden kan hier of door een email te sturen naar info@trashurehunt.org (o.v.v. je naam en leeftijd). Op 29 augustus om 17:00 uur wordt het spel officieel geopend