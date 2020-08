Veel politie op de been in binnenstad voor demonstratie tegen coronaspoedwet

Strandtent Colorado Charlie stopt met het geven van feesten

Strandtent Colorado Charlie aan het Zwarte Pad stopt met het geven van feesten. Dat schrijft de strandtent op zijn Facebookpagina. Iedereen die een kaartje had krijgt zijn geld teruggestort.

Colorado Charlie organiseerde deze zomer meerdere feesten met bekende techno-dj’s zoals Luuk van Dijk en Reinier Zonneveld. Bezoekers moesten een tafel reserveren voor vier of zes personen waar ze tijdens het feest bij moesten blijven. “Omdat iedereen zich goed aan de regels heeft gehouden, heeft dat niet tot problemen geleid. Met de strenger wordende eisen wordt het wel steeds lastiger om dit zo te houden”, verklaart de strandtent als reden van het cancelen van de feestjes.

Politie controle

Of dat de werkelijke reden van het stoppen van de feestjes is wordt betwijfeld. Colorado Charlie plaatste tijdens de feesten hekken om een gedeelte van de strandtent waardoor voorbijgangers niet naar binnen konden kijken. Tegenover Den Haag FM bevestigt de politie dat er afgelopen zaterdag een controle is geweest waar handhavers op ongeregeldheden stuitte. Het feest bij Colorado Charlie van zondag werd vervolgens afgelast. Dat was voor de persconferentie van afgelopen dinsdag.

Niet getreurd

De gemeente Den Haag laat weten op dit moment geen aanvullende informatie te kunnen verstrekken over de controle van afgelopen zaterdag. Colorado Charlie zelf heeft niet gereageerd op vragen van Den Haag FM.

Op Facebook schrijven ze wel: “We gaan er van uit dat we volgend seizoen weer als vanouds events kunnen organiseren. En wees niet getreurd: als het weer zo lekker blijft als de afgelopen weken, zullen we onze deuren tot het einde van het seizoen nog lekker vaak kunnen openen voor chille vibes, lekkere drankjes en heerlijk eten.”