Van Zanen: voetbalhooligans betrokken bij ongeregeldheden in Schilderswijk

Voetbalhooligans waren betrokken bij de start van de ongeregeldheden in de Schilderswijk, vorige week. Dat verklaarde burgemeester Jan van Zanen donderdag tijdens een spoeddebat over de onrust in de buurt. “Ik moet vaststellen dat de Schilderswijk in meer of mindere mate als podium is gebruikt”, zei hij. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Van Zanen wil desgevraagd niet zeggen van welke club de hooligans aanhanger zijn. Maar zij zouden een rol hebben gespeeld bij de omslag van een nog tamelijk rustige situatie naar de onregelmatigheden.

Uit een eerste analyse van de gemeente blijkt ook dat een groot deel van de mensen die door de politie werd aangehouden van buiten de wijk kwam. Zo werden op de tweede avond 22 mensen gearresteerd, waarvan negentien uit de buurt zelf. De derde avond werden 29 mensen gepakt. Daarvan kwamen er negen uit de Schilderswijk. De laatste avond waren er zes aanhoudingen. Van die mensen woonde er niemand in de buurt.

Overvallen

De burgemeester bestreed tijdens de vergadering het idee dat de gemeente en politie zouden zijn overvallen door de gebeurtenissen. “Het was geen totale verrassing.” Wel maakte hij duidelijk dat de politie steeds forser optrad. Iedere avond waren meer agenten op de been.

Een verklaring voor de onrust heeft de burgemeester op dit moment nog niet. “Dat zouden algemeenheden zijn.” Daarom komt er later nog een uitgebreide analyse.

Verdeeld

De partijen in de gemeenteraad blijken ook nu weer verdeeld in hun analyse. Volgens de grootste coalitiepartij, de VVD, is sprake van ongeveer honderd probleemjongeren uit de Schilderswijk ‘die van God los zijn’ en zich op geen enkele manier nog laten corrigeren, niet door hun ouders, niet door de overheid. Zij zouden op Scheveningen voor een deel verantwoordelijk zijn voor de problemen daar. Toen de gemeente en politie hier steviger gingen optreden zouden ze de grenzen van het gezag zijn gaan opzoeken in de Schilderswijk zelf. “Hier zien we het integratieprobleem in z’n zoveelste verschijning”, aldus VVD-fractieleider Frans de Graaf.

Straatterreur

Ook de PVV ziet vooral allochtone jongeren als bron van de problemen. Fractieleider Sebastian Kruis vindt het daarom hoog tijd om ‘orde en gezag te herstellen’. De grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag, pleitte voor ‘kei- en keihard ingrijpen’. Want, zo zegt raadslid Arjen Dubbelaar: “Deze straatterreur valt op geen enkele manier goed te praten. Geen enkel excuus is passend. Er mag geen plek zijn voor wetteloosheid en lak aan de samenleving.”

Maar veel andere partijen willen daarin niet mee. “Wij hebben als stad de opdracht te staan voor de Schilderswijk”, vindt bijvoorbeeld PvdA-fractieleider Mikal Tseggai. Zij wil daarom een ‘fundamentele toekomstagenda’ voor de wijk. Met daarin plannen om ervoor te zorgen dat jongeren een baan of stageplek vinden en het bestrijden van achterstanden. Een ‘stip op de horizon’, zoals zij het noemde.

Hypocrisie

Nur Icar van de Islam Democraten verweet de partijen die hard willen optreden en een deel van de problemen zoeken in de cultuur van de bewoners hypocrisie. Want zulke betogen waren er een half jaar geleden niet toen er ook onrust was in Duindorp. “Deze jongeren voelen zich vaak geen onderdeel van de maatschappij. Dit zijn groepen waarin we moeten investeren. Ik woon heel mijn leven in de Schilderswijk. Niemand daar wil wat er nu is gebeurd.”

