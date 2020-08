Aantal ww-uitkeringen in Haaglanden opnieuw gedaald

Na een zeer sterke WW-stijging in april en een gematigde toename in mei, is in juni en juli sprake van een (lichte) daling van het aantal WW-uitkeringen in Haaglanden. De daling in juli deed zich vooral voor bij de technische, dienstverlenende en agrarische beroepen. De grootste toename deed zich voor bij bedrijfseconomische & administratieve beroepen.

Eind juli 2020 verstrekte UWV in Haaglanden in totaal 13.691 lopende WW-uitkeringen. Dit is een afname met 397, ofwel -2,8%, ten opzichte van juni. Landelijk steeg het aantal uitkeringen licht met 0,1%. In vergelijking met juli vorig jaar is sprake van een stijging met 30,8% in de regio en 28,6% landelijk. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in Haaglanden met 3,2% gelijk aan dat voor heel Nederland.

Minder WW-uitkeringen beëindigd door werk

De coronacrisis heeft geleid tot een toename van het aantal lopende WW-uitkering. Elke maand worden nieuwe WW-uitkeringen toegekend (instroom) en eindigen lopende uitkeringen (uitstroom). De afgelopen drie maanden verstrekte UWV in Haaglanden 5.774 nieuwe WW-uitkeringen, ruim de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd nam in 2020 het aantal beëindigde WW-uitkeringen in deze maanden met een vijfde toe ten opzichte van vorig jaar. Van de 5.878 beëindigde WW-uitkeringen in mei tot en met juli 2020, werd bij vier op de tien uitkeringen de uitkering beëindigd wegens werk. Een jaar eerder was dat nog bijna de helft.

Kansen in onder meer bouw, techniek, ICT en zorg

Door de coronacrisis is het aantal vacatures de afgelopen maanden afgenomen. Toch zijn er nog tal van beroepen waarvoor werkgevers maar moeilijk geschikt personeel kunnen vinden. Deze beroepen vinden we vooral in zorg, onderwijs, ICT en techniek. Maar ook in het groen (hoveniers) en op financieel-juridisch gebied liggen kansen voor werkzoekenden. Het UWV-rapport ‘Kansrijke en minder kansrijke beroepen’ werpt licht op welke beroepen momenteel goede kansen op werk bieden.

Voor mbo-geschoolden zijn vooral in de zorg en techniek moeilijk vervulbare vacatures te vinden, maar ook voor bijvoorbeeld hoveniers is er nog volop werk. Op hbo-niveau of hoger liggen kansen in de financiële richting, ICT, onderwijs en openbaar bestuur. Functies in de horeca, verkoop, schoonmaak, beveiliging en transport & logistiek behoren op dit moment niet meer tot de meest kansrijke beroepen. Tot de minst kansrijke beroepen behoren onder andere baliemedewerkers bankbedrijf, administratief medewerkers en ondersteunend secretarieel medewerkers, activiteitenbegeleiders en grafisch vormgevers. Werkzoekenden in deze beroepen hadden het eerder al lastig, maar door de coronacrisis zijn de kansen op werk verder afgenomen.

Foto: Google Streetview

Luister hier naar het gesprek met arbeidsmarktdeskundige Jean-Paul Biever van het UWV.