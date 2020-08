ABZee geeft zeezwemlessen: “Lees je in in de zee”

Zwemmen, pootjepaden, of lekker afkoelen, Den Haag is uitgerust met een prachtige kuststrook. Toch zijn er weinig zomers waarbij het zo duidelijk werd welke gevaren de zee kent als de zomer van dit jaar. Om gevaren te herkennen en te leren hoe je toch veilig de zee in kunt gaan zijn er langs de gehele kust verschillende zeezwemlessen te volgen. “We leren kinderen en ouders over de gevaren van de zee, hoe je die gevaren kunt herkennen en daar mee om moet gaat”, vertelt Joeri Fredriks van ABZee in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

De workshops bestaan uit een theorie- en praktijkgedeelte. “De workshops duren tweeënhalf uur waarvan een uur theorie waarin we verschillende filmpjes en opdrachten doornemen. Daarna gaan we de zee in, als de omstandigheden zoeken we een mui op en leren we je voelen wat de stroming doet en hoe je daar weer uit komt”, zegt Joeri.

Het plezier in de zee staat bij ABZee voorop, maar de focus ligt op gevaren herkennen en vervelende situaties voorkomen. Voor iedereen die niet in de gelegenheid is om een workshop te doen heeft Joeri een tip: “Lees je altijd in in de zee die je gaat opzoeken. In het buitenland heb je bijvoorbeeld weer andere beesten die gevaarlijk kunnen zijn. Controleer of het een zwemmersgebied is en of er lifeguards rondlopen”.

Het aantal ongelukken in zee deze zomer heeft effect op het aantal aanmeldingen voor de workshop. “Het aantal aanvragen is dit jaar bijna verdubbeld. Doordat er dit jaar veel aandacht is voor muien en vlaggen merken we ook dat mensen de vragen beter beantwoorden dan voorgaande jaren. Ons doen is dat iedereen in Den Haag en omstreken straks veilig de zee in kan”.

Foto: Facebook ABZee

