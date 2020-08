Acht aanhoudingen bij demonstratie tegen coronamaatregelen

De politie heeft donderdag acht mensen aangehouden die in het centrum van onze stad demonstreerden tegen de coronamaatregelen. Dat meldt de politie vrijdagmiddag. Tientallen betogers weigerden weg te gaan en belaagden de politie. Er zijn drie agenten gewond geraakt. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Er was donderdagmiddag een demonstratie tegen de corona-spoedwet aangekondigd op de Lange Vijverberg. Maar demonstranten verzamelden zich rondom het Binnenhof en het gebouw van de Tweede Kamer. Er ontstonden confrontaties met de politie, waarbij ‘stevig geweld’ werd gebruikt door de demonstranten, aldus de politie. De Mobiele Eenheid werd ingezet om de rust in de stad terug te laten keren.

Op het hoogtepunt van de demonstratie waren er honderd tot tweehonderd mensen rondom het Binnenhof voor een protest tegen de coronamaatregelen. Een gedeelte van de demonstranten is via de Korte Houtstraat naar het Haagse gemeentehuis gelopen. Mensen verplaatsten zich ook van het Plein naar de Grote Marktstraat, een van de drukste winkelstraten van de stad. Daar staken ze de Grote Markt over, om vervolgens weer bij het Binnenhof aan te komen. Ze riepen leuzen als ‘wij zijn Nederland’ en ‘weg met de spoedwet’.

Nog zes mensen vast

Zes van de acht aangehouden verdachten zijn vrijdag getoetst door de rechter-commissaris. Die vond de aanhoudingen terecht en besloot dat zij langer vast blijven zitten. Het Openbaar Ministerie (OM) beslist later of zij worden voorgeleid. Twee verdachten zijn door het OM heengezonden. Er wordt nog beslist wat er met hun zaken gebeurt.

De politie stelt een onderzoek in naar de verdachten die betrokken waren bij de ongeregeldheden, maar die niet konden worden aangehouden. Op beelden is te zien hoe agenten en een politiebus worden belaagd. “Er is geen enkel excuus voor geweld tegen de politie. Daarvoor zijn wij op zoek naar foto’s of filmpjes die gemaakt zijn van demonstranten die geweld richting de politie gebruiken”, meldt de politie vrijdag.

