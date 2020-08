Colorado Charlie over het stoppen van hun feesten: “We zijn dood gesurveilleerd”

Strandtent Colorado Charlie aan het Zwarte Pad stopt met het geven van feesten omdat ze het gevoel hebben onder een vergrootglas van de handhaving te liggen. Afgelopen zaterdag kregen zij een officiële waarschuwing vanwege het niet naleven van de anderhalvemeterregel. Daarop besloot de strandtent de stekker er uit te trekken en alle geplande feesten te cancelen.

“We zijn dood gesurveilleerd”, zegt eigenaar Jesse Pronk tegen Den Haag FM. “Meerdere keren per avond kwam er handhaving en politie langs en op een gegeven moment zagen we toezichthouders zelfs in de duinen liggen. Toen hebben we besloten om er maar mee te stoppen.”

Reinier Zonneveld

Colorado Charlie organiseerde deze zomer meerdere feesten met bekende techno-dj’s zoals Luuk van Dijk en Reinier Zonneveld. Bezoekers moesten een tafel reserveren voor vier of zes personen waar ze tijdens het feest bij moesten blijven. Waar de capaciteit van de strandtent normaal gesproken goed is voor zo’n zeshonderd man werden er nu maximaal 220 personen toegelaten.

“Met de feesten wilden we zorgen voor een stukje geluk bij de feestgangers”, zegt Pronk. “Het was anders dan hoe het voor corona ging, maar we brachten onze gasten wel dicht bij een ouderwets avondje uit.” Met vier portiers, een gastheer en meer personeel zag de strandtent er op toe dat de coronamaatregelen gehandhaafd werden. “Als dat niet gebeurde deden we direct de muziek uit”, aldus Pronk.

‘Schaduwfeesten’

Doordat de feesten erg populair waren ontstonden er op het strand voor Colorado Charlie ‘schaduwfeesten’. Mensen dansten op de muziek van de DJ en brachten zelf drank mee. “Er stonden op een bepaalde avond duizenden jongeren voor onze strandtent”, zegt Pronk.

Om te voorkomen dat er teveel mensen bij elkaar op het strand voor Colorado Charlie kwamen werden hekken geplaatst rondom de strandtent. Voorbijgangers konden zodoende niet naar binnen kijken. Mensen die alsnog voor de strandtent bleven werden weggestuurd. “Het idee van de hekken was besproken in de regiegroep (een overlegorgaan tussen strandtenthouders, de gemeente, wijkagenten en de boulevardmanager red.)”, zegt Pronk. “De politie wist er van.”

Toezichthouders in de duinen

Toch kreeg de strandtent te maken met frequentere controles sinds 7 augustus. Op zaterdagavond 15 augustus leidde dat het einde van de feesten bij Colorado Charlie in. “Twee toezichthouders in burger maakten foto’s van ons en even later zagen we ze in de duinen liggen”, zegt Pronk. “Vervolgens kwam de politie kennelijk op voordacht van de twee toezichthouders.” Tijdens de controle stuitte de politie op ongeregeldheden.

Colorado Charlie kreeg een officiële waarschuwing vanwege het overtreden van de anderhalvemeterregel. “Welke ongeregeldheden er waren, dat zou ik echt niet weten”, aldus Pronk. Tegenover Den Haag FM bevestigt de politie dat er ongeregeldheden waren, maar verder wil de politie er niks over kwijt.

“Ten onder aan eigen succes”

Als gevolg van de gebeurtenissen van afgelopen zaterdagavond en het gevoel dat de strandtent onder een vergrootglas lag bij de handhaving en politie hebben ze besloten geen feesten meer te geven. Bezoekers die een kaartje hadden krijgen hun geld terug. De strandtent blijft wel gewoon open. “We zijn ten onder gegaan aan ons eigen succes”, aldus Pronk.

Foto: Lieuwe van Slooten