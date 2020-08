‘Corona-kunst’ in Kunstlicht

Veel aandacht voor ‘corona-kunst’ in het wekelijkse live cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM. Het programma besteedt iedere zondag van 11.00-12.00 uur aandacht aan kunst en cultuur in de stad. Deze week: de expositie Vieze Gluiperds van tekenaar Jip Piet en het kunstproject Het kantelpunt van Inge van Mill.

Hoe ziet een gluiperd eruit? Tekenaar Jip Piet deed er dagenlang studie naar en legde zich verwoed toe op overeenkomsten in karakteristieke neuzen, kaaklijnen en schedels. Onder de isolatie die ‘corona’ hem oplegde maakte hij met zijn kroontjespen een serie tekeningen die hij tot Vieze Gluiperds! doopte. De expositie is te zien in HOK Gallery in Den Haag, de kleinste galerie van het land.

Is onder ‘corona’ het mens-zijn nog wel intact of geldt vanaf nu de macht van de sterkste? Fotograaf Inge van Mill liet voor haar kunstproject Het kantelpunt deze vraag vertolken door twee dansers. Het project omvat kunstfoto’s en kunstfilmpjes die tot eind augustus in het stadscentrum te zien zijn op de reclamezuilen. Zondag verrichten performers Bas van der Kurk en Whitney Selina de aftrap. Zij gaan van twaalf tot drie uur langs de ‘abri’s’ bewegen.

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met de kijk op de week van de onvolprezen Thom Ferwerda, en Door de bril van een ander met Mira Feticu. Ter afsluiting zijn er agendatips. Presentatie en samenstelling: Eric Korsten.

Foto: Het kantelpunt | Inge van Mill.