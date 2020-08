Demonstratie voor legalisering Licht Elektrische Voertuigen

De actiegroep LegaalRijden demonstreert zaterdagmiddag voor het legaliseren van licht elektrische voertuigen. De organisatie verwacht dat er zo’n tweehonderd mensen komen met onder meer elektrische stepjes en skateboards.

De groep verzamelt bij de Koekamp en rijdt vervolgens een route van zo’n elf kilometer door de stad. Via Scheveningen is het eindpunt de Hofplaats. “We willen een signaal afgeven om legalisering van deze Licht Elektrische Voertuigen eindelijk mogelijk te maken”, zegt Peter Nieman namens de organisatie op Den Haag FM.

Boete tot 360 euro

Op dit moment is het gebruik van een elektrische step, elektrisch skateboard, Onewheel of Monowheel op de openbare weg verboden in Nederland omdat de overheid ze als voertuigen ziet. De regelgeving daarvoor is in alle EU-landen hetzelfde. Voor innovatie voertuigen zoals de Segway is er wel aparte regelgeving. Deze categorie heet ‘bijzondere bromfiets’. Onder die regels zijn twee merken elektrische steps goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Voor alle andere elektrische voertuigen kan de politie boetes uit delen tot 360 euro of de voertuigen in beslag nemen.

‘Nederland loopt achter’

LegaalRijden hoopt dat de voertuigen gelegaliseerd kunnen worden. “Het aantal ongelukken dat er mee gebeurt bij persoonlijk gebruik is nihil”, zegt Nieman. Hij trekt daarnaast de vergelijking met het buitenland waarin veel van de voertuigen wel legaal zijn. “Nederland loopt wat dat betreft achter. Ik denk dat het een goed vervoersmiddel is. Zeker in tijden van corona als mensen uit het openbaar vervoer willen blijven”, aldus Nieman.

Foto: Berend Kaster