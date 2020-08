Vegetarisch restaurant Hortus vindt term kip niet misleidend

Vegetarisch restaurant Hortus in de Zeeheldenbuurt vindt de vleestermen van zijn menu niet misleidend. Het restaurant reageert daarmee op de claim van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) dat de term ‘kip’ wel misleidend zou zijn.

Het Vegetarische restaurant Hortus vindt de zorgen van de NVP onnodig. Consumenten zijn volgens gastheer John Imamkhan zelf in staat om te begrijpen dat het gaat om een plantaardige alternatief en niet om echt kippenvlees. “De meeste vegetariërs en veganisten eten geen vlees uit principiële redenen. Het maakt ze dus niet uit hoe het gerecht en of product heet”, zegt Imamkhan.

Geen grammetje kip

Henny de Haan, voorzitter van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders, vindt de term kip wel misleidend. Ze schreven daarom zowel de vegetarische slager als de Nederlandse voedsel en waren autoriteit (NVWA) aan. “Er zit geen grammetje kip in de producten”, zegt De Haan die het onlogisch en oneerlijk vindt. “Als je gelooft in je eigen product zet je je in om een unieke naam te verzinnen”, aldus de voorzitter.

Bij de Hortus vinden ze dat overdreven. “Op onze menukaart staat gewoon kroket. Dat noemen we geen vegakroket. Anno 2020 is vlees niet meer de norm. Het is dus onnodig om dat aan te passen”, aldus Imamkhan. Hij draait de discussie om. “Je proeft geen verschil tussen gewoon vlees en onze vleesvervangers. Dus waarom noemen we gewone kip dan geen vegakip?”, aldus Imamkhan.

Foto: Hortus_resto