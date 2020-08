Weer een drugslab opgerold

Aan de Jadehorst in Den Haag is donderdag een drugslab opgerold. Het pand is op last van burgemeester Jan van Zanen direct gesloten. Een man is aangehouden. Het is het vijfde drugslab in een woonwijk dat in Den Haag is opgerold in 2020. In 2019 zijn er in woonwijken vier drugslabs opgerold laat de politie aan mediapartner Omroep West weten.

In het pand in de wijk Mariahoeve en Marlot roken gemeenteambtenaren donderdag rond 11.00 uur een penetrante ammoniaklucht. De gemeentemedewerkers waren voor een zogenoemde bestuurlijke controle het pand ingegaan. Ze vonden meerdere tonnen met witte vloeistof, vaten met aceton, een gasbrander en andere drugs gerelateerde goederen.

In de woning was een 33-jarige man aanwezig. De gemeentemedewerkers zijn bij de man blijven wachten tot de politie aan kwam, zodat de man kon worden aangehouden. De recherche is een onderzoek gestart.