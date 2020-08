38 jaar oude Mercedes verwoest door brand

Een 38 jaar oude Mercedes is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgebrand aan de Van Musschenbroekstraat. Het voertuig stond daar geparkeerd. Volgens de politie is de wagen in brand gestoken. Van de auto is weinig over.

De blauwe Mercedes 280 S werd op 5 augustus 1982 voor het eerst in Nederland toegelaten. De eigenaar heeft aangifte gedaan van de brand.

Foto: Regio 15.