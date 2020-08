ADO Den Haag en Vitesse houden elkaar in evenwicht: 2-2

ADO Den Haag heeft de derde oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen gelijkgespeeld. In eigen huis werd het 2-2 tegen Vitesse, dat schrijft mediapartner Omroep West.

Voor het eerst in 175 dagen speelde de Haagse club weer eens een thuiswedstrijd. De laatste keer was op 29 februari van dit jaar. Toen eindigde ADO Den Haag tegen Heracles Almelo in 0-0 gelijk. Daarnaast keerde ADO na zeven jaar weer terug op natuurgras.

In de wedstrijd tegen Vitesse kwam ADO Den Haag al vroeg op voorsprong. Peet Bijen liep een vrije trap van Aaron Meijers binnen. Kort daarna veroorzaakte Jamal Amofa een penalty, waarna Oussama Tannane gelijkmaakte. Diezelfde Tannane schoot niet veel later onberispelijk binnen: 1-2. Michiel Kramer bepaalde de eindstand door in de tweede helft een strafschop te scoren.

Extra oefenduel

ADO Den Haag komt volgende week zaterdag weer in actie. Dan is AZ de tegenstander. Op papier is dat het laatste oefenduel van de voorbereiding, maar achter de schermen wordt gewerkt aan een extra duel op 5 september. Sparta Rotterdam is dan vermoedelijk de tegenstander.

Opstelling ADO Den Haag:

Zwinkels (’75. Schoonderwaldt), Van Ewijk (’75. Essabri), Amofa (’60. Ratiu), Bijen (’75. Reemst), Pinas (’75. Rieder), Meijers (’60. Kemper) De Boer (’75. Steijn), Falkenburg (’75. Besuijen), Bourard (’75. Boussakou), Kramer (’75. Rottier), Immers (’16. Bakker)

Scoreverloop ADO Den Haag – Vitesse:

‘7. Bijen 1-0

’12. Tannane 1-1 (strafschop)

’24. Tannane 1-2

’73. Kramer 2-2 (strafschop)