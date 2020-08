Burgemeester Jan van Zanen: “Demonstreren is respecteren”

“Demonstreren is respecteren”, dat zegt burgemeester Jan van Zanen als reactie op de rommelige demonstraties van de afgelopen tijd. “In Den Haag wordt alles op alles gezet om het recht op demonstratie, ook in corona tijd, zo goed mogelijk te waarborgen. Steeds is de inzet om door goed overleg vóóraf met de organisatie een locatie te vinden die groot genoeg is en duidelijke afspraken te maken over wat wèl en wat niet kan. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de organisatie zèlf dat alles goed verloopt.”

Daarmee doelt de burgemeester onder meer op dat demonstranten 1,5 meter afstand kunnen houden voor, tijdens en na een demonstratie. Deze regels gelden ook voor de demonstratie die is aangekondigd door Sta op voor Vrijheid, zondag op het Malieveld.

Bij eerdere demonstraties in Den Haag heeft een aantal demonstranten zich niets aangetrokken van de aanwijzingen of waarschuwingen van de politie. De lokale driehoek van Den Haag – burgemeester, OM en politie – benadrukt nogmaals dat dit wel van groot belang is. “Alleen zo wordt de openbare orde gehandhaafd. Elke demonstrant die meermaals aanwijzingen of waarschuwingen van de politie negeert, wordt tegen opgetreden of vindt aanhouding plaats.”