Het Woordenrijk terug op de radio

Literatuurprogramma Het Woordenrijk is terug op Den Haag FM en laat poëzie uit de lockdown horen.

Zondagavond 20:00 is vanaf nu weer het tijdstip voor gedichten en verhalen op Den Haag FM. Zo vlak voor het nieuwe seizoen blikken we terug op de podcasts die we het afgelopen half jaar maakten. De medewerkers en bevriende dichters leverde gedichten, tips, verhalen en liedjes aan ter afleiding van het voortrazende corona-nieuws. Omdat taal een manier is om je gedachten te uiten, of het nu om hoop, angst of iets ertussenin gaat.

het openbare leven ligt aan banden

ik was mijn handen

schoner was ik nog nooit geweest

een doel gehaald dat ik niet had gesteld

maar laat niemand door mij, door de griep geveld

Aldus de Haagse dichter Anne-Tjerk Mante in zijn bijdragen. Van hem hoor je een paar bijdragen, net als van filosoof/schrijver Eva Meijer, schrijfster Kristel Snellen, dichter Alexander Franken en journalist Geraldina Metselaar met een treurdicht over het culturele leven dat stil ligt.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.