Nas en Goldband in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Nas en Goldband (foto).

Nas had in 1996 een grote hit met ‘If I rule the world’ samen met Lauryn Hill. Beide artiesten zijn nu terug, maar met andere muzikale partners; van Nas hoor je zondagavond een combitrack met Anderson Paak en Lauryn Hill doet mee op de nieuwe van Mariah Carey. Vanuit Den Haag is de beste stucadoorband, Goldband, terug met een nieuwe hit.

Meer nieuwe releases van The Killers, London Grammar, Davina Michelle, Bright Eyes, Snow Patrol, Eva van Manen, Arlo Parks, Pharrel Williams en The Lemon Twigs. De zussen van First Aid Kit missen het touren en coveren daarom de Willie Nelson-clasic ‘On the road again’.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).