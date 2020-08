Zomerserie: hoe is het nu met de Haagse buurtinitiatieven?

Het coronavirus heeft de afgelopen maanden op verschillende manieren impact gehad op de Haagse samenleving. Tijdens de zomerperiode gaat Den Haag FM terug naar de mensen en verhalen die in de afgelopen coronatijd voor het voetlicht kwamen door bijzondere initiatieven, mooie acties of opmerkelijke situaties.

Deze week: Haagse buurtinitiatieven

Met name in de eerste weken van de intelligente lockdown gebeurde er van alles in de stad. Niet alleen ontstonden er mooie nieuwe initiatieven, ook kwamen oude en vertrouwde activiteiten onverwacht tot stilstand. Dit laatste gebeurde voor het eerst in het bestaan van Voedselbank Haaglanden. Henk Baars herinnert zich die beslissing nog goed, “Dat was ontzaglijk vervelend, dat je op een gegeven moment tot de conclusie moet komen, het gaat nu niet meer. Dat was een buitengewoon slecht gevoel, vooral omdat je weet dat er mensen van afhankelijk zijn.” Aanleiding voor het stoppen van de activiteiten was dat de aanvoer flink terugliep door het hamsteren in winkels en veel vrijwilligers durfden niet meer te komen omdat ze tot de risicogroep behoorden.

Via de gemeente kwam er snel een kaart van zo’n 15 euro voor de klanten van de voedselbank. En dat werd enorm gewaardeerd. Maar het opnieuw opstarten van de activiteiten van Voedselbank Haaglanden, had wat meer voeten in de aarde. Zo moesten er spatschermen in het distributiecentrum komen en werd defensiepersoneel ingezet om te helpen. Ook was er advies nodig over veilige looproutes en logistiek bij de uitgiftepunten. Door de hoge standaard in voedselveiligheid hoefden de hygiënemaatregelen niet extra te worden aangepakt, zo vertelt Baars aan Den Haag FM.

Bedrijven en inwoners droegen in die periode de voedselbank een warm hart toe met een flink aantal donaties. Daarnaast ontstonden er acties en initiatieven om de voedselbank te ondersteunen. “De leukste vond ik wel dat de ondernemer achter het t-shirt met opdruk ‘Hou je Haags’ een groot deel van de opbrengst aan ons schonk”, herinnert Baars zich. En ook de ondernemers op de Haagse Markt werkten samen met jongeren uit een welzijnscentrum om de voedselpakketten samen te stellen.

Een ander initiatief kwam van Ben Lachhap, hij voelde goed aan dat kwetsbare ouderen het lastig zouden krijgen met de boodschappen, sociale contacten en de dagelijkse maaltijden. “En zo is de gedachte ontstaan om 100.000 maaltijden te bereiden, in te vriezen en uit te delen aan kwetsbare groepen”, vertelt Ben aan Den Haag FM. Hij begon met zoeken naar een plek om te koken en de maaltijden in te vriezen. In het bedrijfsrestaurant van het hoofdkantoor van Shell kon de enorme hoeveelheid voedsel uiteindelijk met 8 koks gedurende 86 dagen worden klaargemaakt. En bij World Forum konden de ruim 1200 ingevroren maaltijden worden opgeslagen. Via Welzijn Extra en vele vrijwilligers werd vervolgens de distributie gedaan.

Door de vele aandacht voor het project van Ben kreeg hij ook veel voedsel en drinken aangeboden, wat hij dan weer over heel De Haag kon verdelen, zo vertelt hij bij de plaatselijke moestuin. Maar er waren meer van dit soort initiatieven. Zo werd door René Vink van Tante Knier op Scheveningen in zijn restaurant ook een maaltijdenservice voor de kwestbare Scheveningers opgezet.

Omdat er zoveel werd gedaan, was Den Haag een unieke stad in Nederland, volgens Ben. “En het 100.000 maaltijden project heeft niet alleen Den Haag in beweging gebracht, maar heel Nederland. Dus de kwetsbare ouderen hebben gigantisch in de picture gestaan en hebben ook echt de aandacht gekregen die ze nodig hebben en dat verdienen ze ook.”, zo besluit Ben.

Het project van de Participatiekeuken zal met verschillende partners in de stad ook in de toekomst worden voortgezet.