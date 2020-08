Zo’n duizend demonstranten op Malieveld tegen coronamaatregelen

Tegenstanders van de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten beteugelen, demonstreren zondagmiddag weer op het Malieveld. Het Algemeen Burger Collectief (ABC) protesteert daar onder meer tegen de anderhalvemetersamenleving en het dragen van mondkapjes. Ook Sta op voor Vrijheid heeft volgens de gemeente een betoging aangekondigd. Volgens een verslaggever van mediapartner Omroep West zijn er ongeveer duizend demonstranten aanwezig.

Op het Malieveld is zondagochtend een podium neergezet en in de stad is veel politie op de been. Er zijn agenten op het Plein, het Binnenhof en op en rondom het Malieveld. Zondagochtend waren er nog geen demonstranten in de stad. De eersten arriveerden even na 12.30 uur. Vanwege de demonstratie rijden er trams en bussen om. De politie zegt in nauw contact met de organisatie te staan om alles veilig en ordelijk te laten verlopen.

Vanaf het podium worden toespraken gehouden. ‘Geen lockdown, geen vaccin, geen spoedwet, geen geweld’, werd er onder andere geroepen.