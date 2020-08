Bronovo nieuwe coronatestlocatie

Het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag wordt vanaf maandag gebruikt als coronatestlocatie. Iedereen met klachten kan op afspraak worden getest bij de nieuwe locatie op de Bronovolaan 5.

Het is inmiddels de tweede coronatestlocatie in Den Haag. Het andere testcentrum is bij HMC Westeinde, bij het Landsteiner opleidingsinstituut aan de Lange Lombardstraat 35. De GGD Haaglanden heeft nog drie andere testlocaties in de regio: in Nootdorp (Gildeweg 1), Naaldwijk (Laan van de Glazen Stad 1) en Leidschendam (Burgemeester Banninglaan 1).

De coronatestlocatie in Bronovo is een samenwerking van de GGD Haaglanden en het Haaglanden Medisch Centrum.