Drillrapper Blacka aangehouden in onderzoek naar fatale steekpartij Scheveningen

De voorman van de Rotterdamse drillgroep 24, rapper Blacka, is aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij op de Scheveningse Pier. In verband met de privacy kan de politie de aanhouding niet bevestigen, maar bronnen melden aan Omroep West dat het klopt. Tijdens de steekpartij op maandag 10 augustus kwam de 19-jarige Cennethson ‘Chuchu’ Janga om het leven.

Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat er een derde verdachte, een 17-jarige Rotterdammer, was aangehouden. Dat blijkt om rapper Blacka te gaan. Hij wordt verdacht van opruiing en en openlijk geweld. Direct na het steekincident werden al twee 20-jarige Amsterdammers aangehouden die worden verdacht van doodslag in vereniging.

Eerder betuigde de Rotterdamse Blacka spijt via zijn Instagrampagina en bood hij zijn excuses aan voor de dodelijke steekpartij. ‘De hoeveelheid pijn/spijt waaronder ik op dit moment lijd, gaat niemand begrijpen, maar de pijn die de familie doorstaat is niet eens voor te stellen. Onze Chuchu is er niet meer en dat heeft mijn hart gebroken.’

Drill beef

Het ging op 10 augustus mis toen de Rotterdamse drillgroep 24 een ontmoeting had met de rivaliserende drillroep 73 De Pijp uit Amsterdam. Op het bovendek van De Pier breekt een gevecht uit, waarna de 19-jarige Chuchu wordt doorgestoken.

Blacka zegt op Instagram dat de hele ‘drill beef’ (beef is straattaal voor ruzie, red.) nergens op sloeg. ‘Ik weet oprecht niet waarom deze ruzie precies is begonnen, en hoe ik zo dom ben geweest om me in deze drill beef te mengen met jongens die niks te verliezen hebben. Ik heb deze ruzie meerdere malen geprobeerd te negeren, en dit is mij uiteindelijk niet gelukt. Er werden ernstige bedreigingen naar mijn familie geuit, waardoor ik mijzelf verloor.’