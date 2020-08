Hamburgerkoning Diego Buik opent zaak in Foodhall Scheveningen

Scheveningen is vandaag een burgerrestaurant rijker. De Haagse chef Diego Buik, beter bekend als de Hamburgerkoning, opent vandaag zijn zaak in de Foodhall op Scheveningen. “Ik wilde al heel graag starten in Den Haag. Ik woon hier ook, dus ik kan nu op de fiets naar de zaak. Wat is er nu mooier dan burgers verkopen op het strand?”, zegt Diego Buik in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Het restaurant zit met 17 andere zaken in de Foodhall op Scheveningen. “We zitten hier met allerlei andere restaurants, maar we hopen natuurlijk dat ze voor een burger komen. De zaak is heel anders dan die in Rotterdam, al komen er wel elementen terug. Het is vooral heel modern geworden”.

Buik werd in 2017 bekend toen hij de duurste burger ter wereld maakte ter ere van Internationale Hamburgerdag. “De burger kostte 2050 euro en bevatte onder andere bladgoud, kaviaar, kreeft en Waygu. De burger staat niet op de kaart maar als iemand interesse heeft in die speciale burger kan er zeker iets geregeld worden”.

