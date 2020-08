Jongeren Laakkwartier verbolgen over niet mogen parkeren voor politiebureau

Jongeren uit de wijk Laakkwartier kunnen niet langer hun scooter parkeren voor het politiebureau aan de Slachthuislaan. Met gele graffiti zijn de letters NP, ofwel niet parkeren, op de grond geschreven. Bezoekers van het wijkcentrum waar ook stichting De Jonge Ooievaars activiteiten organiseert parkeerden hun scooter voor de deur van het bureau in de hoop dat hun scooter daar veilig staat. In de wijk zijn al langere tijd scooterdieven actief. “De letters zijn met graffiti geschreven dus je verwacht niet dat de gemeente of de politie zelf die letters heeft geschreven. We weten nog niet wie de letters daar heeft geschreven, maar het bureau was de veiligste plek om scooters te parkeren”, vertelt Ayet Suudioglu van De Jonge Ooievaars op Den Haag FM.

Volgens Ayet is er nog niet eerder geklaagd over de scooters voor de deur door het bureau. “Voor de ingang mogen geen scooters staan, dat staat ook aangegeven met borden, maar verder is er nooit geklaagd door de politie over de scooters die voor het gebouw geparkeerd stonden”, zegt Ayet. De jongeren daarentegen klagen wel over het optreden van de politie tegen de scooterdiefstallen. Ayet: “Ik heb regelmatig jongeren gehoord die op zaterdagavond aangifte deden van scooterdiefstal, en die zondagochtend al hoorden dat er geen onderzoek naar werd gedaan door te weinig tijd”.

De jongeren hopen dat ze hun scooters binnenkort veilig in de buurt van het buurtcentrum kunnen parkeren. “We hopen dat er snel een plek wordt gecreëerd waar de scooters veilig kunnen staan. Het politiebureau is nu eenmaal de veiligste plaats in de buurt”. Bewonersvereniging Samen voor Laak heeft navraag gedaan bij de politie om te achterhalen wie de letters NP voor het politiebureau heeft geschreven. Zij wachten nog op een reactie.

Foto: Facebook Samen voor Laak

Luister hier naar het gesprek met Ayet Suudioglu op Den Haag FM.