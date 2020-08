Drillrapper Blacka aangehouden in onderzoek naar fatale steekpartij Scheveningen

Nachtafsluitingen snelweg A4 tussen Den Haag Zuid en Delft

Komende nachten is de A4 ter hoogte van Den Haag Zuid in de richting van Rotterdam afgesloten. Vanwege een reparatie aan het asfalt is de A4 op 24, 25, 26, en 27 augustus van 22.00 uur tot 05.00 uur dicht. Dat meldt Rijkswaterstaat, schrijft mediapartner Omroep West.

Maandagnacht is de A4 richting Rotterdam na de afrit Den Haag Zuid afgesloten. De toeritten blijven dan wel open. Dat is anders op dinsdag-, woensdag- en donderdagnacht: dan zijn de toerit Den Haag Zuid, verzorgingsplaats Peulwijk-West en de toe- en afrit Den Hoorn ook afgesloten.

Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Ypenburg en de A13. Reizigers moeten rekening houden met een kwartier extra reistijd.