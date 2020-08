Relschoppers tijdens demonstratie krijgen cel- en taakstraf

Een 39-jarige man uit het Groningse Wildervank is tot acht weken cel veroordeeld voor zijn rol bij de rellen tijdens de demonstratie in Den Haag van afgelopen donderdag. Een 45-jarige Leidschendammer kreeg 150 uur taakstraf opgelegd, meldt mediapartner Omroep West. De mannen stonden maandag voor de supersnelrechter.

Er was donderdagmiddag een demonstratie tegen de corona-spoedwet aangekondigd op de Lange Vijverberg. Maar demonstranten verzamelden zich rondom het Binnenhof en het gebouw van de Tweede Kamer. Er ontstonden confrontaties met de politie, waarbij ‘stevig geweld’ werd gebruikt door de demonstranten, aldus de politie. De Mobiele Eenheid werd ingezet om de rust in de stad terug te laten keren. In totaal werden acht mensen aangehouden, waarvan er nu twee veroordeeld zijn.

De 39-jarige man uit Wildervank gooide op de Lange Vijverberg zand en grind in het gezicht van de agenten, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Later die dag werd hij aangehouden en sindsdien heeft hij in voorarrest gezeten.

‘Onacceptabel’

‘Op de beelden is te zien hoe meerdere mensen slaan en schoppen in de richting van de agenten’, aldus de officier van justitie. ‘Agenten die daar zijn om de veiligheid, rust en orde te bewaren. Zodat demonstraties goed kunnen verlopen. Agenten die respect verdienen. Uw gedrag was absoluut onacceptabel. Dat u bij aanhouding een steen in uw rugtas had, geeft ook aan dat u uit was op rellen.’

De verdachte stelde dat hij niet wist dat het agenten in burger waren, maar heeft in zijn verhoor ook verklaard dat hij het politiebusje had zien aankomen waaruit de agenten waren gestapt. De politierechter achtte openlijk geweld in vereniging tegen agenten bewezen en veroordeelde de man tot acht weken cel, waarvan vier weken voorwaardelijk. ‘Wat u gedaan heeft, is buiten alle proporties. U maakte deel uit van een groep die agenten belaagd heeft. Dit moet ophouden. Onder andere door uw gedrag dreigt het recht op demonstraties beperkt te worden en dat kan niet de bedoeling zijn’, zei de rechter.

Harde schop tegen fiets

De 45-jarige Leidschendammer maakte deel uit van een groep die vanaf het Malieveld de Koningskade op wilde, aldus het OM. Daarbij stuitten zij op een linie van de politie. De vrouw en de dochter van de man kregen van twee politiebikers te horen dat zij er niet door mochten en achteruit moesten. Toen zij daar niet naar luisterden, plaatste een van de politiebikers zijn fiets tussen hen en zichzelf. De Leidschendammer gaf daarop een harde schop tegen de fiets waardoor die tegen de politiebiker aanviel en letsel aan zijn scheen veroorzaakte.

Op de zitting had de man veel spijt en bood zijn excuses aan. ‘U maakte deel uit van een groep die zich op een nare, dreigende manier op de agenten richtte’, stelde de officier. ‘En uiteindelijk heeft u een harde trap tegen de fiets gegeven. De politie heeft al een hete zomer achter de rug. En dit soort geweld lokt meer geweld uit. Het is zuurstof voor verdere rellen.’ Zij hield echter rekening met het feit dat de verdachte veel berouw had en eiste geen celstraf maar 150 uur taakstraf en daarnaast een voorwaardelijke celstraf van een maand. De rechter ging daar in mee.