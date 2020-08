Tien bestuurders moeten rijbewijs inleveren vanwege hoge snelheid of te veel alcohol

Ringworm geconstateerd bij dieren De Nijkamphoeve

Bij een aantal dieren van buurtboerderij De Nijkamphoeve in Escamp is ringworm geconstateerd. De buurtboerderij in het Florence Nightingalepark bij het HagaZiekenhuis heeft daarop de weides voor bezoekers gesloten.

Het gaat om een zogenoemde zoönose. Hierbij kunnen dieren mensen besmetten. Om contact tussen mensen en dieren – en daarmee het besmettingsrisico – zoveel mogelijk te beperken zijn daarom de weides voor bezoekers gesloten.

De knuffelwei met de speeltoestellen is wel voor publiek toegankelijk.