Tien bestuurders moeten rijbewijs inleveren vanwege hoge snelheid of te veel alcohol

De politie heeft afgelopen weekend van tien bestuurders het rijbewijs ingenomen. Negen van hen reden te hard, een tiende automobilist had te veel gedronken. De hoogst gemeten snelheid was 171 kilometer per uur waar honderd is toegestaan, meldt mediapartner Omroep West.

De politie heeft tijdens de nachten van het afgelopen weekend gesurveilleerd op het wegennet van de eenheid Den Haag. Hierbij werden niet alleen meerdere automobilisten bekeurd, ook moesten tien mensen direct hun rijbewijs inleveren.

Het Openbaar Ministerie zal voor de tien bestuurders de hoogte van de straf vast gaan stellen. Dan weten de aangehouden personen ook of en wanneer ze hun rijbewijs terugkrijgen.