500 medewerkers van evenementenorganisaties protesteren op Malieveld

Medewerkers van evenementenorganisaties hebben dinsdagmiddag op het Malieveld geprotesteerd. Met een menselijke kettingreactie willen de demonstranten symbolisch laten zien wat er gebeurt als ze geen steun krijgen. Verkleed als rode dominostenen laten de medewerkers zich achter elkaar vallen zodat het woord ‘HELP’ te zien is. Op het protest kwamen ongeveer vijfhonderd mensen af, meldt mediapartner Omroep West.

De evenementenbranche wil aandacht omdat de sector bang is om om te vallen zonder hulp van de overheid. Sinds de coronacrisis zit de helft van de honderdduizend werknemers zonder werk thuis. Tweederde van de bedrijven denkt het eind van het jaar niet te halen, tenzij de overheid met aanvullende steun over de brug komt.

‘De ketting die we vormen, symboliseert de samenwerking in de evenementenbranche’, zegt een van de vrouwen die op het protest is afgekomen. ‘Als er een locatie omvalt, dan valt de eventmanager om, dan valt de catering om, etcetera etcetera…. Maar ook andersom. Als de eventmanager geen werk meer heeft, dan heeft de designer geen werk meer, dan heeft de cateraar geen werk meer. Het symboliseert de kettingreactie die nu gaande is in de branche.’

‘Het is een ramp. Het is niet oke wat er gebeurt’, vervolgt de vrouwelijke demonstrant. ‘Maar het wordt niet het einde van de evenementenbranche. Daarvoor zijn we te groot, te sterk, te eigenwijs, te creatief en hebben we hoop. Voor mij is het zeker niet het einde en ik hoop voor heel veel andere bedrijven ook niet.’

‘Code rood voor de evenementenbranche’, een actie van Het Eventplatform op Malieveld in Den Haag. Foto: events.nl