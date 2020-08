Marcel Verreck: “De heimwee naar die heerlijke lockdown is bij sommigen blijkbaar te groot”

Dungelmann preventief gesloten na mogelijke coronabesmetting

Slagerij Dungelmann is preventief gesloten. Dat meldt de bekende Haagse slagerij in de Hoogstraat op sociale media, schrijft mediapartner Omroep West.

De sluiting is in samenspraak besloten met de GGD Haaglanden. Uit contactonderzoek blijkt dat een medewerker van de slagerij waarschijnlijk contact heeft gehad met iemand die besmet is met het coronavirus.

‘Omdat uw en onze gezondheid boven alles gaat, zijn wij puur uit preventie deze week helaas gesloten.’ Dinsdag 1 september wil de zaak weer open.