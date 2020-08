Burgemeesters Den Haag en Utrecht praten met Grapperhaus over rellen

KNRM breidt vloot uit met acht reddingboten

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) breidt de eigen vloot uit. Bij twee Nederlandse werven worden de komende jaren in totaal acht nieuwe reddingboten gebouwd.

“De boten zijn een doorontwikkeling van de bestaande 11 meter lange Valentijn-klasse. Die werd in 1990 ontworpen en wordt door de redders die ermee varen geroemd om haar zeewaardigheid”, aldus de KNRM. Wat de thuishavens van de boten zullen zijn, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt.

De eerste reddingboot wordt volgend jaar opgeleverd. De andere zeven boten in de komende vijf jaar. De benodigde 9,5 miljoen euro komt onder meer van donateurs en uit nalatenschappen.

De KNRM heeft een vloot van 75 boten, variërend in lengte van 5 tot 20 meter. Daarmee worden jaarlijks meer dan 4000 zeevarenden en watersporters in nood veilig aan wal gebracht.

Deze zomer moesten de vrijwilligers ook weer honderden keren uitrukken om zwemmers en andere badgasten te redden. Hulp kwam soms ook te laat: zo overleed begin deze maand een 37-jarige Pool nadat hij drie kinderen uit zee wist te redden bij Julianadorp. Bij Ameland verdronk in juli een 14-jarig Duits meisje en in mei verdronken vijf zeer ervaren surfers in een dikke schuimlaag bij Scheveningen.