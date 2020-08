Marcel Verreck: “De heimwee naar die heerlijke lockdown is bij sommigen blijkbaar te groot”

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag FM, op het Malieveld.

“Dit jaar tot nu toe: we kregen corona klein met zijn allen, maar de heimwee naar die heerlijke lockdown is bij sommigen blijkbaar te groot. Muien of niet, gaan we nu we massaal die tweede golf induiken? Of blijven we toch maar liever op een veilige anderhalve meter afstand”, aldus de Haagse columnist.