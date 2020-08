Marcel Verreck: “De heimwee naar die heerlijke lockdown is bij sommigen blijkbaar te groot”

Rapper Blacka twee weken langer vast om steekpartij Scheveningse Pier

Meer in

De Haagse rechtbank heeft dinsdag het voorarrest van rapper Blacka met 14 dagen verlengd. De zeventienjarige Rotterdammer is aangehouden in verband met het fatale steekincident op de Scheveningse Pier. Tijdens de steekpartij op maandag 10 augustus kwam de 19-jarige Cennethson ‘Chuchu’ Janga om het leven. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Blacka wordt verdacht van opruiing en openlijk geweld. Direct na het steekincident werden al twee 20-jarige Amsterdammers aangehouden die worden verdacht van doodslag in vereniging.

Rapper Blacka blijft nog 14 dagen in de cel https://t.co/V8QG8kTBkc — Sander Knura (@sanderknura) August 25, 2020



Eerder betuigde de Rotterdamse rapper spijt via zijn Instagrampagina en bood hij zijn excuses aan voor de dodelijke steekpartij. ‘De hoeveelheid pijn/spijt waaronder ik op dit moment lijd, gaat niemand begrijpen, maar de pijn die de familie doorstaat is niet eens voor te stellen. Onze Chuchu is er niet meer en dat heeft mijn hart gebroken.’

Foto: RTV Rijnmond met bewerking Omroep West