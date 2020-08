Shelterbags voor dak- en thuislozen die op wachtlijst staan

Het Straat Consulaat heeft zo’n vijftig Shelterbags in ontvangst genomen van Stichting Sheltersuits. Een Shelterbag is een oprolbaar bed, slaapzak en tent in een. Ze zijn bedoeld voor de dak- en thuislozen die wel recht hebben op een plek in de opvang, maar die niet krijgen doordat ze op een wachtlijst staan.

“De afgelopen periode is het aantal aanvragen voor de opvang fors gestegen”, zegt Marlies Filbri van het Straat Consulaat. “Er is een wachtlijst van zo’n honderd personen voor de nachtopvang. De Shelterbags zijn een noodvoorziening voor degene die geen plekje in de opvang hebben. De nood is hoog.” Het Straat Consulaat deelt naast de Shelterbags ook slaapzakken en tenten uit aan de daklozen op de wachtlijst.

Dankzij financiering van meerdere partijen kreeg het Straat Consulaat de Shelterbags van de Stichting Sheltersuit uit Enschede. Die stichting maakte eerder al jassen met aanritsbare slaapzaken voor daklozen. Nu komen ze met de Shelterbag die lichter is en makkelijker is mee te nemen.

Overlast Anna van Buerenplein

De groei van het aantal dak- en thuislozen leidde een niet lang geleden tot overlast bij ondernemers op het Anna van Buerenplein. Zo zouden daklozen en drugsgebruikers op hun terrasmeubilair overnachten, zouden ze gasten lastig vallen en zouden ze de achterdeur van de horecaondernemers als hun toilet gebruiken. Het Straat Consulaat pleitte toen voor een integrale aanpak.