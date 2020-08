Voorstellingen Harrie Jekkers afgelast vanwege ongeluk

Harrie Jekkers treedt voorlopig niet op, dat heeft het Haagse Zuiderparktheater bekendgemaakt. De zanger en cabaretier uit Den Haag heeft een ongeluk gehad en verbrijzelde daarbij zijn elleboog, meldt mediapartner Omroep West.

Jekkers zou begin september in het Zuiderparktheater zijn voorstelling ‘Achter de duinen’ spelen. Vanwege zijn verbrijzelde elleboog zijn in ieder geval die voorstellingen geannuleerd. De cabaretier moest eerder al vanwege coronaregels twintig van zijn uitverkochte voorstellingen in de Koninklijke Schouwburg annuleren.

Daarvoor was nu een alternatief gevonden, Jekkers zou in het Zuiderparktheater, spelen. De voorstellingen Achter de Duinen vindt Jekkers ‘een feestje’, zei hij eerder in het Radio Westprogramma Lunchshow van Justin Verkijk. ‘Deze voorstelling speel ik met heel veel liefde, ik vind het zelf de mooiste die ik ooit gemaakt heb, omdat-ie heel persoonlijk is. En dan ben je net lekker bezig en dan báf…’

In ‘Achter de Duinen’ vertelt Jekkers over zijn jeugd in Den Haag, hoe de stad veranderde en het leven van Jekkers op Ibiza. Jekkers speelde de voorstelling sinds september 2018 op zondagmiddag in de Koninklijke Schouwburg. Kaarten daarvoor waren snel uitverkocht.

In 2019 speelde Jekkers met het Klein Orkest ook al in het Zuiderparktheater. De band sloot daarmee haar comebacktournee ‘Later is al lang begonnen en vroeger komt nog één keer terug’ af.

Hoe Jekkers zijn elleboog heeft verbrijzeld, is niet bekendgemaakt. Bezoekers kunnen bij het Zuiderparktheater het geld voor de kaartjes terugkrijgen.