Bronzen beeld gestolen van graf, nabestaanden doen oproep aan metaalhandelaren

Drie broers zijn naarstig op zoek naar het bronzen beeld dat op het graf van de vierde broer, Paul Zuurmond, hoort te staan. Het beeld, dat zo’n veertig kilo weegt, verdween ergens in de afgelopen twee weken van de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag. Vermoedelijk gaat het om een metaaldief, meldt mediapartner Omroep West .

Het is donderdag twee jaar geleden dat Paul Zuurmond overleed. Om die reden bracht één van zijn broers maandag een bezoek aan zijn graf op de Algemene Begraafplaats. Maar het graf zag er niet zo uit als het hoort: het zwaar verankerde bronzen beeld dat op het hoofd van het graf stond, was verdwenen.

De diefstal moet zijn gepleegd tussen afgelopen maandag en de twee weken daarvoor. Dat was de voorlaatste keer dat iemand het graf bezocht. Het beeld is geïnspireerd op het gedicht De Tuinman en de Dood, van Pieter Nicolaas van Eyck.

Niet zomaar meenemen

De broers vermoeden echter dat het de dief niet om de kunst te doen is, maar om het metaal: het beeld is massief brons en weegt zo’n veertig kilo. ‘We benaderen daarom ook metaalhandelaren dat dit beeld gestolen is en hopen dat het zo bij ons terugkomt’, aldus Barend Zuurmond. ‘Misschien helpt media-aandacht hier ook bij.’

Omdat je zo’n zwaar beeld niet zomaar meeneemt, vragen de broers ook of iemand iets opvallends gezien heeft in de buurt van de Scheveningse Bosjes. Verder is er aangifte gedaan en zijn er camerabeelden opgevraagd bij de begraafplaats, maar die heeft nog niet gereageerd. Omdat de poorten ’s avonds dicht zijn, is het vermoeden dat de dief over een hek is geklommen.